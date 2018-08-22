В Венесуэле произошло землетрясение в 7,3 балла. Это случилось 21 августа в 17.30 по местному времени. Сила толчков была на уровне 7,3 баллов по шкале Рихтера. В столице может упасть небоскреб. Население временно эвакуировали, сообщает elpais.com.

Толчки были такой силы, что ощущались в соседней Колумбии и на островном государстве Тринидад и Тобаго.

В столице страны Каракасе опасно накренился небоскреб Конфинансас, или как его называют - Башня Давида. Его начали строить еще в 1990 году. Через четыре года стройку приостановили из-за смерти инвестора. И в здание стали заселяться неимущие. Башню Давида называли самым высоким сквотом в мире.

В 2014 году башню полностью расселили. Сейчас пять последних этажей здания накренились. По данным городских властей, башня может обрушиться в любой момент, сообщает efectococuyo.com.

Кроме небоскреба в Каракасе пошли трещинами еще несколько высоких зданий. Но сообщений о погибших и масштабных разрушениях нет.

Напоминаем, количество жертв мощного землетрясения в Индонезии уже насчитывает 381.