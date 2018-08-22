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Главная » Мир » Видео В Аргентине сожгли 400 кг кокаина из российского посольства

Видео В Аргентине сожгли 400 кг кокаина из российского посольства

<span class="label red">Видео</span> В Аргентине сожгли 400 кг кокаина из российского посольства
Фото: twitter.com/gendarmeria

Наркотики уничтожили в крематории

22.08.18 114
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Во вторник, 21 августа, правоохранительные органы Аргентины уничтожили кокаин, который был обнаружен в одном из зданий на территории посольства РФ в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает ТАСС.

Наркотики сожгли в крематории в присутствии министра безопасности Патрисии Буллрич и посла РФ Дмитрия Феоктистова.

"Это важное событие в рамках операции "12 королев. Это была очень сложная операция с высоким уровнем взаимодействия. Российские полицейские приезжали семь раз", - отметила Буллрич.

По ее словам, благодаря совместным действиям правоохранителей двух стран, которые включали в себя замену кокаина мукой и отслеживание поставки, удалось "разоблачить всю преступную цепочку как в Аргентине, так и в России".

"Операция продлилась 14 месяцев, и в какой-то момент мы уже думали, что они (преступники, - ред) не приедут за грузом, что они поняли, что кто-то что-то заподозрил. Однако все прошло успешно", - добавила Буллрич.

Напомним, в феврале 2018 г полиция Аргентины раскрыла международную схему контрабанды наркотиков через посольство России в этой стране. Поводом для спецоперации стал инцидент в декабре 2016 года, когда в одном из помещений при посольстве РФ в Аргентине нашли 389 кг кокаина в 12 чемоданах.

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