Во вторник, 21 августа, правоохранительные органы Аргентины уничтожили кокаин, который был обнаружен в одном из зданий на территории посольства РФ в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает ТАСС.

Наркотики сожгли в крематории в присутствии министра безопасности Патрисии Буллрич и посла РФ Дмитрия Феоктистова.

"Это важное событие в рамках операции "12 королев. Это была очень сложная операция с высоким уровнем взаимодействия. Российские полицейские приезжали семь раз", - отметила Буллрич.

По ее словам, благодаря совместным действиям правоохранителей двух стран, которые включали в себя замену кокаина мукой и отслеживание поставки, удалось "разоблачить всю преступную цепочку как в Аргентине, так и в России".

"Операция продлилась 14 месяцев, и в какой-то момент мы уже думали, что они (преступники, - ред) не приедут за грузом, что они поняли, что кто-то что-то заподозрил. Однако все прошло успешно", - добавила Буллрич.

¿Te acordás de los casi 400 kg de cocaína que incautamos de las valijas rusas? Hoy dimos el último paso: ¡la incineramos! Día a día, trabajamos por tu seguridad, por una #ArgentinaSinNarcotráfico. pic.twitter.com/Z6aWyxLucg — DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) 22 серпня 2018 р.

Напомним, в феврале 2018 г полиция Аргентины раскрыла международную схему контрабанды наркотиков через посольство России в этой стране. Поводом для спецоперации стал инцидент в декабре 2016 года, когда в одном из помещений при посольстве РФ в Аргентине нашли 389 кг кокаина в 12 чемоданах.