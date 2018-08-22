В ночь на 22 августа, в Нидерландах водитель въехал в здание мэрии. Это случилось в городе Беммель. Авто, груженное баллонами с газом, взорвалось и загорелось. Водитель погиб на месте. Об этом сообщает nu.nl.

Огонь тушили до утра. Здание мэрии сильно повреждено. Кроме водителя-смертника никто не пострадал.

На месте все еще работают спасатели. Они ликвидировали один из неразорвавшихся газовых баллонов.

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Свидетели сообщают, что водитель целенаправленно двигался к цели, объезжая все препятствия по пути. Его личность еще не установлена, как и причины его поступка.

Напомним, во время взрыва склада боеприпасов в Сирии погибло 12 детей.