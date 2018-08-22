Грузия подала против России иск в ЕСПЧ

Грузия подала иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека.

Об этом говорится в заявлении Министертсва юстиции Грузии.

Россию обвиняют в массовых нарушениях прав человека и преследовании этнических грузин в Абхазии и Южной Осетии. Грузия, по данным Минюста, представила соответствующие доказательства Страсбургскому суду и подняла вопрос об ответственности РФ на оккупированных территориях Грузии и административной практике нарушений прав населения по линии оккупации.

"Требование Грузии состоит в призыве к Европейскому союзу установить ответственность России за нарушение многих статей Европейской конвенции. В частности, организованная Россией оккупация и целенаправленная кампания против населения Грузии нарушает статью 2 Европейской конвенции, статью 3 (запрещение пыток), 5 (право на свободу и безопасность), 8 (право на защиту семейной жизни)", - отметили в Минюсте.

Власти Грузии также указали, что российские власти не содействуют Грузии в поиске скрывающихся на территории РФ преступников и подозреваемых.

"Несмотря на преступления, совершенные под российской оккупацией на оккупированных территориях, прокуратура Грузии не имеет возможности полностью определить все обстоятельства преступлений и наказать всех виновных. Кроме того, по-прежнему невозможно арестовать подозреваемых, поскольку они находятся на оккупированных территориях", - заявили в грузинском ведомстве.

Напомним, в России рассказали, что у них не получилось на войне с Грузией.