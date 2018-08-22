В российской Уфе у самолета Ту-204 сразу после взлета загорелся двигатель.
Сообщение об инциденте появилось в соцсетях.
На борту находились 202 пассажира. Сразу же после возгорания самолет вернулся в аэропорт, где благополучно сел.
Пассажиры и очевидцы сняли происходящее на видео. Во время инцидента никто серьезно не пострадал.
Напомним, пилоты 9 рейсов южноамериканских авиакомпаний изменили маршруты и сели в ближайших аэропортах из-за угрозы взрыва, два сообщения опровергли из-за неверных номеров рейса.