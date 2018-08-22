Глава МИД Сербии: Мы никогда не введем санкции против России

Сербия без поддержки России не сможет защитить свои национальные интересы и территориальную целостность. В качестве благодарности Белград собирается поддерживать РФ на международной арене и не присоединяться к антироссийским санкциям.

Об этом министр иностранных дел Сербии Ивица Дачил заявил во время визита в Сочи, передает сербский телеканал РТС.

"Со своей стороны, Сербия будет также поддерживать Россию и, как вы знаете, не присоединилась или никогда не присоединится к каким-либо мерам, санкциям против русского народа", - сказал Дачич на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Дачич добавил, что поддержка Москвы будет необходима, если в диалоге с Косово дело дойдет до финального решения.

Напомним, по данным The Wall Street Journal, в США практически готов законопроект относительно введения санкций, которые могут воспрепятствовать завершению строительства трубопровода "Северный поток - 2" путем ввода ограничений против компаний, вовлеченных в его строительство.