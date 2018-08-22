В Германии задержали исламиста из РФ по подозрению в подготовке теракта

В Берлине немецкие правоохранители задержали 31-летнего гражданина России Магомет-Али С. по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной прокуратуры Германии.

Согласно данным следствия, задержанный планировал совершить взрыв в неизвестном месте в Германии с целью убить или ранить как можно больше людей.

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Правоохранители вышли на Магомета-Али во время расследования в отношении Клемента Б., задержанного в апреле 2017 года по подозрению в подготовке теракта во Франции.

Напомним, в Лондоне 18-летнюю Сафаа Булар приговорили к пожизненному заключению за терроризм.