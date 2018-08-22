Климкин анонсировал встречу политических директоров "нормандской четверки"

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что в сентябре планируется встреча политических директоров "нормандской четверки", передает Укринформ.

"В сентябре состоится еще одна встреча, сначала политических директоров, для обсуждения концепции миротворчества", - сказал он.

Климкин также отметил, что пока еще обсуждается вопрос, стоит ли сразу после этой встречи организовать контакт на министерском уровне.

Он добавил, что уже есть предложения провести такую встречу в рамках Генеральной ассамблеи ООН.

Главными темами встречи, по его словам, станут вопросы безопасности, освобождения заложников и политзаключенных, а также развертывание миротворческой миссии на Донбассе.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не видит условий для новой встречи в нормандском формате, пока не будут выполнены требования, принятые на предыдущих встречах.