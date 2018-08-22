США не хотят менять власть в Иране, - Болтон

Для Америки важно чтобы Иран изменил свою политику

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что смена власти в Иране не является целью Соединенных Штатов, однако для страны важно, чтобы власти Ирана изменили свою линию поведения. Об этом сообщает Reuters.

"Чтобы было понятно, смена режима в Иране не входит в американскую стратегию. Однако мы хотим видеть большие изменения в поведении режима", - отметил Болтон.

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Как отмечает издание, ранее Болтон неоднократно заявлял, что правительство США должно добиваться смены правительства в Иране, однако в мае этого года сообщил, что это не является частью стратегии администрации Трампа.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в Госдепартаменте США работает специальная группа с целью подготовки переворота в Иране.