Эстония и Латвия вместе потребуют с России возмещения за оккупацию

Компенсация возможна в виде формального извинения или в виде возмещения материального ущерба

Министры юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу и Латвии Дзинтарс Расначс на совещании в Таллине согласовали дальнейшие действия для взыскания с России как преемницы СССР компенсации ущерба за оккупацию в 1940-1991 годах.

Об этом сообщило ERR.Ee.

Рейнсалу ознакомил латвийского коллегу с возможностями, которые для взыскания компенсации с России предоставляет международное право. В свою очередь, Расначс сообщил о мерах, которые можно принять на уровне ООН.

О намерении добиваться выплаты Россией компенсации Эстония, Латвия и Литва объявили 5 ноября 2015 года. Тогда сообщалось, что первым совместным шагом трех стран будет согласование методик оценки ущерба, после чего балтийские государства составят иск о возмещении ущерба и подадут его в международные структуры.

Как тогда отмечал Рейнсалу, отдельно от требований государств должны быть проанализированы коллективные требования частных лиц как в отношении России, так и в отношении предприятий, использовавших рабский труд.

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Напомним, в Эстонии пригрозили России потерей Омска, Томска и Петербурга.