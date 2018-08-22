Санкции США против Ирана незаконны, - ООН

Снова введенные США санкции в отношении Ирана незаконны. Об этом заявил спецдокладчик ООН по вопросу негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.

Об этом сообщает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что санкции подрывают иранскую экономику и негативно отражаются на жизни мирных граждан страны.

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Спецдокладчик напомнил, что, согласно уставу ООН, санкции могут вводиться только по решению Совета Безопасности, также ограничения не должны нарушать права обычных граждан и должны иметь под собой законную основу. В случае санкций США против Ирана, по мнению Джазаири, ни один из этих критериев не соблюден.

В связи с этим он призвал Вашингтон разрешить ввоз в Иран сельскохозяйственных товаров, продовольствия, медикаментов и медтехники.

Напомним, США расширили антироссийские санкции.