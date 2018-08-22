20 августа в Риме двое англоязычных туристов искупались в фонтане на площади Пьяцца Венеция. На них при этом были одни трусы. А потом один из парней разделся полностью и позировал в таком видео перед камерами. Теперь нарушителей ищут правоохранители, сообщают в пресс-службе полиции Рима.

Видео не рекомендуется для просмотра молодыми людьми младше 18 лет

Фонтан – часть монумента Витториано, который был построен в честь первого короля Италии Виктора Эммануила II после объединения страны. Под статуей монарха находится могила Неизвестного солдата.

Видео и фото купания туристов, опубликованные в интернете, вызвали негодование в Италии.

Вице-премьер Маттео Сальвини уже высказал свое мнение в твиттере: "Я знаю, как проучить этих идиотов, если их поймают. Италия - не их ванная комната".

Напомним, в Италии из-за внезапного наводнения в ущелье погибли 11 туристов