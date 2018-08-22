Кремль заявил о необходимости политической воли Вашингтона для сотрудничества между странами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости найти области соприкосновения с США для налаживания продуктивного сотрудничества между странами, а также понять, есть ли у американских властей желание для этого. Об этом сообщает Reuters.

“Двухсторонние отношения между США и Россией продолжают ухудшаться. Мы должны определить области для сотрудничества, а также понять, существуют ли такие области в принципе, и есть ли у нашего партнера (Соединенных Штатов) желание для этого", - сказал он.

Песков отметил, что президент РФ Путин на заседании Совета безопасности РФ в среду обсуждал проблемы российско-американских отношений накануне встречи помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, которая запланирована на 23 августа.

Ранее, Болтон заявил, что российские Вооруженные Силы застряли в Сирии, и что Москва ищет другие страны, которые мог ли бы финансировать восстановление Сирии после окончания конфликта.

Песков, в свою очередь, заявил, что Россия не согласна с высказыванием американского чиновника. По его словам, Москва делает все возможное, чтобы вернуть беженцев на родину и начать процесс реконструкции страны.

"Заявление, что Россия застряла в Сирии, не соответствует действительности. Мы не должны забывать, что американские солдаты тоже находятся на сирийской земле", - сказал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что снятие санкций с России может произойти только в случае, если Москва станет предпринимать какие-либо шаги для сотрудничества с Вашингтоном по таким вопросам, как, например, Сирия и Украина.