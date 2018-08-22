Германия хочет найти в Азербайджане альтернативу российскому газу, - СМИ

Хотя и не отказывается от "Северного потока - 2"

Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется на переговоры в Азербайджан о поставках голубого топлива в Европу из Каспия.

Об этом сообщает Reuters.

После критики со стороны президента США Дональда Трампа Меркель ищет альтернативы российскому топливу, хотя и не отказывается от строительства российского газопровода "Северный поток - 2", отмечает агентство.

Reuters со ссылкой на высокопоставленного германского чиновника пишет, что Берлин заинтересован в строительстве Южного газотранспортного коридора. Собеседник агентства назвал его "частью стратегии по диверсификации" энергопоставок из России в Европу.

По словам источника, среди тем, которые Меркель обсудит с азербайджанскими властями, будет вопрос модернизации инфраструктуры для дальнейших поставок газа из Азербайджана в Евросоюз через Турцию.

Напомним, Украина 1000 дней не получает газ из России.