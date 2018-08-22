Трамп раскритиковал своего бывшего адвоката за сделку со следствием

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал своего бывшего личного адвоката Майкла Коэна после того, как он пошел на сделку с прокурорами и признал себя виновным.

Об этом президент США написал в своем twitter.

"Если кто-то ищет хорошего адвоката, я настоятельно рекомендую вам не нанимать Майкла Коэна", – прокомментировал Трамп решение Коэна признать вину.

Отметим, Майкл Коэн признал себя виновным в совершении ряда преступлений, в частности, в том, что в ходе избирательной кампании 2016 года по указанию Трампа заплатил за молчание двум женщинам, заявившим о сексуальных связях с президентом.

Напомним, экс-адвоката Трампа заподозрили в мошенничестве на 20 млн долларов.