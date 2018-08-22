На Донбассе РФ отрабатывает элементы гибридной войны, - Грибаускайте

Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте на встрече с участниками конференции “Восстановление европейской и трансатлантической устойчивости” заявила о необходимости помогать Украине, сообщает пресс-служба президента Литвы.

“Большое внимание во время встречи было уделено Украине. По словам президента, именно в этой стране враждебные силы отрабатывают сценарии гибридной войны, которые затем превращаются в агрессивные, направленные против демократических процессов в западных государствах атаки”, - говорится в сообщении.

По ее утверждению, необходимо всеми силами помогать Украине, поскольку она защищает не только свою территориальную целостность, но и западные демократические ценности.

Президент Литвы также подчеркнула, что у трансатлантического сотрудничества западных стран нет альтернативы.

“Крепкая связь между двумя берегами Атлантического океана - основа общей безопасности США и всей Европы. Поэтому необходимо преодолеть напряженность, воздержаться от односторонних решений и твердо придерживаться принятых на себя обязательств - укреплять безопасность, увеличивать финансирование обороны, осуществлять эффективную модернизацию вооруженных сил и инфраструктуры, воплощать в жизнь решения саммитов НАТО”, - сказала Грибаускайте.

Напомним, власти Литвы намерены в следующем году выделить около миллиона евро в поддержку Украины.