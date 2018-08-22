Путин пытается разрушить США, - Госдеп

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уесс Митчелл заявил, что Россия пытается разрушить Американскую республику, играя на противоречиях внутри Соединенных Штатов.

Сообщение опубликовано на сайте Госдепа.

По словам Митчелла, Путин желает разрушения США, но не посредством влияния на избирательный процесс, а с помощью систематического провоцирования разломов внутри американского общества.

Россия умело играет на противоречиях правых и левых, пропагандирует среди целевых групп насилие, штурм федеральных учреждений и даже свержение правительства США.

"Тезис Путина заключается в том, что американская конституция - это эксперимент, который потерпит неудачу, если его правильным образом попытаться разрушить изнутри...Понимание этого факта абсолютно необходимо для долгосрочного ответа на проблему. Наиболее опасна политизация этого вопроса, что было бы подарком для Путина", - заявил Митчелл на заседании комитета Сената по международным делам.

Напомним, Госдеп пообещал и дальше ужесточать санкции против РФ.