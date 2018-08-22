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Главная » Мир » Германия может пересмотреть партнерство с США

Германия может пересмотреть партнерство с США

Германия может пересмотреть партнерство с США
Хайко Маас / Фото: flickr.com/european_patent_office

Европейцы должны выставить противовес Aмерике

22.08.18 8
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По мнению министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, пришло время пересмотреть идею трансатлантического партнерства в пользу так называемого "сбалансированного партнерства". Об этом дипломат написал в своей статье для делового издания Handelsblatt, текст которой размещен на сайте внешнеполитического ведомства страны.

"Настало время переоценить наше партнерство... В качестве плана мы предлагаем идею сбалансированного партнерства... Когда США пересекают красные линии, мы, как европейцы, должны выставлять противовес", - пишет министр.

Маас указал на необходимость создания Европейского союза безопасности и обороны, который станет как частью трансатлантического порядка безопасности, так и собственным европейским проектом.

 "Только с этой точки зрения имеет смысл увеличение расходов на оборону и безопасность", - сказал глава немецкого МИД.

Маас в очередной раз раскритиковал выход США из ядерной сделки с Ираном, а также продление санкций США, которые затрагивают европейские компании.

"Мы не позволим действовать через наши головы, поэтому было правильным защитить европейские компании от юридических санкций", - сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства Германии также считает, что было бы логичным укреплять европейскую автономию путем создания Европейского валютного фонда и независимой от США системы SWIFT.

Напомним, министр иностранных дел Германии  Хайко Маас заявил, что считает США по-прежнему остается самым важным партнером и союзником ФРГ за пределами Евросоюза.

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