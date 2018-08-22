НАТО опровергает заявление Путина о якобы угрозе России со стороны Альянса

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску опровергла заявление президента РФ Владимира Путина, что силы Альянса в Восточной Европе представляют угрозу для России. Об этом она заявила в комментарии агентству Reuters.

"Действия НАТО являются оборонительными, соразмерными и полностью соответствуют нашим международным обязательствам", - сказала она.

Ранее Путин заявил, что военная инфраструктура НАТО двигается к границам России, увеличивая количество личного состава, техники и проводя все больше учений.

"НАТО разместили 4000 военных на восточном фланге, чтобы удержать любую возможную агрессию. Этот контингент нельзя сравнивать с подразделениями, развернутыми Россией, в том числе на территории Украины, Грузии и Молдовы против воли их правительств", - подчеркнула Лунгеску.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что страны-члены НАТО готовы ускорить вступление Украины в Альянс.