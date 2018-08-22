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Главная » Мир » Путин назвал американские санкции бессмысленными
Антироссийские санкции США

Путин назвал американские санкции бессмысленными

Путин назвал американские санкции бессмысленными
Владимир Путин / Фото: пресс-служба Кремля

Российский лидер надеется, что американский истеблишмент вскоре  поймет бесперспективность давления на РФ с помощью подобных ограничений

22.08.18 47
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Новые американские санкции против РФ являются контрпродуктивными и бессмысленными.

Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии в среду, 22 августа, заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

"Что касается санкций, то это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия", - подчеркнул президент РФ.

Путин также надеется, что американский истеблишмент вскоре  поймет бесперспективность давления на РФ с помощью подобных ограничений.

"Дело не только в позиции президента Соединенных Штатов, дело в позиции так называемого истеблишмента, правящего класса в широком смысле слова, - подчеркнул он. - Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, все-таки когда-нибудь придет к нашим американским партнерам, и мы начнем сотрудничать в нормальном режиме".

Кроме того, российский лидер признался, что ни он, ни президент США Дональд Трамп не рассчитывали решить все проблемы в отношениях двух стран на саммите в Хельсинки.

"Я оцениваю ее (встречу с Трампом, - ред) положительно и считаю, что она была полезной, - подчеркнул президент. - Никто и не рассчитывал, что в двухчасовой беседе мы сможем разрешить все вопросы, которые до сих пор являлись спорными".

Ранее Фокус писал, что 21 августа США расширили санкции против РФ. Новые санкции Соединенных Штатов касаются компаний и лиц, причастных к преступной кибердеятельности.

Напомним, по данным The Wall Street Journal, в США практически готов законопроект относительно введения санкций, которые могут воспрепятствовать завершению строительства трубопровода "Северный поток - 2" путем ввода ограничений против компаний, вовлеченных в его строительство. 

В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал условия, при которых он будет готов рассмотреть возможность снятия с России санкций.

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