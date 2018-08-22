В США лидер легендарной рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер через своего адвоката направил в Белый дом официальное письмо с требованием к президенту США Дональду Трампу перестать использовать свою музыку во время митингов.



Об этом сообщает издание Variety.



Поводом стал короткий ролик, опубликованный 21 августа корреспондентом CNN Джимом Акостой в Twitter.

The scene in WV before Trump’s rally. Aerosmith’s “Livin’ on the edge” playing. pic.twitter.com/HW1qr9TBgE — Jim Acosta (@Acosta) 21 августа 2018 г.

"Локация в Западной Вирджинии перед митингом Трампа. Играет песня Aerosmith – Livin’ On The Edge", - написал он.

В тексте письма Тайлер ссылается на специальный закон, запрещающий любое использование факта, который может ввести в заблуждение по поводу взглядов, связей или принадлежностей человека.



По словам адвоката музыканта Дины ЛаПолт, воспроизведение песен Aerosmith подпадает под действие этого закона, потому что дает ложное впечатление, будто Тайлер поддерживает Трампа. А это в действительности не так.



Ранее подобное требование выдвинули британцы Rolling Stones. Трамп без разрешения использовал на предвыборных митингах их хиты Sympathy for the Devil, Brown Sugar и Start Me Up.