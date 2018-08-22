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Главная » Мир » Чехия признала оккупацией ввод войск СССР во время Пражской весны

Чехия признала оккупацией ввод войск СССР во время Пражской весны

Чехия признала оккупацией ввод войск СССР во время Пражской весны
Фото с сайта argumentua.com

За резолюцию проголосовали 145 депутатов из 156

22.08.18 62
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Палата депутатов парламента Чехии признала вторжением и оккупацией ввод на территорию Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР) войск Варшавского договора в августе 1968 года.

Об этом сообщает Ceske Noviny.

За резолюцию проголосовали 145 человек из 156. Ее инициатором стал председатель фракции христианских демократов (KDU-CSL) Ян Бартошек.

"Необходимо, чтобы предложенная резолюция стала четким сигналом для общественности. Четким посланием людям и другим странам, включая Россию. Посланием, которое говорит, что мы не принимаем комментариев, звучащих в последнее время",  -  сказал депутат.

В свою очередь, член Компартии Чехии и Моравии Лео Лузар отметил, что современная Россия  -  это не СССР, СССР  -  не Россия, а Леонид Брежнев уже давно не лидер государства.

Справка

21 августа 1968 года войска стран Варшавского договора вторглись в Чехословакию. Войска Советского Союза, Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши были введены на территорию Чехословакии под предлогом "защиты завоеваний социализма" в этой стране.

Это вторжение стало концом оттепели, известной как "Пражская весна".

Целью операции было отстранение от власти реформаторов во главе с Александром Дубчеком, мечтавших о "социализме с человеческим лицом". Это было осуществлено в течение года, прошедшего после вторжения.

В страну вошли более 300 тысяч солдат и офицеров и около 7 тысяч танков. Наиболее крупный контингент войск был выделен от СССР.

В ходе военных действий было убито 108 и ранено более 500 граждан Чехословакии, в подавляющем большинстве мирных жителей, протестовавших против ввода войск. Только в первый день вторжения было убито или смертельно ранено 58 человек, в том числе семь женщин и восьмилетний ребенок.

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