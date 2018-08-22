Чехия признала оккупацией ввод войск СССР во время Пражской весны

Палата депутатов парламента Чехии признала вторжением и оккупацией ввод на территорию Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР) войск Варшавского договора в августе 1968 года.



Об этом сообщает Ceske Noviny.



За резолюцию проголосовали 145 человек из 156. Ее инициатором стал председатель фракции христианских демократов (KDU-CSL) Ян Бартошек.

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"Необходимо, чтобы предложенная резолюция стала четким сигналом для общественности. Четким посланием людям и другим странам, включая Россию. Посланием, которое говорит, что мы не принимаем комментариев, звучащих в последнее время", - сказал депутат.



В свою очередь, член Компартии Чехии и Моравии Лео Лузар отметил, что современная Россия - это не СССР, СССР - не Россия, а Леонид Брежнев уже давно не лидер государства.



Справка



21 августа 1968 года войска стран Варшавского договора вторглись в Чехословакию. Войска Советского Союза, Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши были введены на территорию Чехословакии под предлогом "защиты завоеваний социализма" в этой стране.



Это вторжение стало концом оттепели, известной как "Пражская весна".



Целью операции было отстранение от власти реформаторов во главе с Александром Дубчеком, мечтавших о "социализме с человеческим лицом". Это было осуществлено в течение года, прошедшего после вторжения.



В страну вошли более 300 тысяч солдат и офицеров и около 7 тысяч танков. Наиболее крупный контингент войск был выделен от СССР.



В ходе военных действий было убито 108 и ранено более 500 граждан Чехословакии, в подавляющем большинстве мирных жителей, протестовавших против ввода войск. Только в первый день вторжения было убито или смертельно ранено 58 человек, в том числе семь женщин и восьмилетний ребенок.



