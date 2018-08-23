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Главная » Мир » Фото Сбежавший из дома мальчик проехал 1000 километров под фурой

Фото Сбежавший из дома мальчик проехал 1000 километров под фурой

<span class="label red">Фото</span> Сбежавший из дома мальчик проехал 1000 километров под фурой
Фото: scmp.com

Беглеца обнаружили только через восемь часов

23.08.18 147
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В Китае ребенок, чтобы сбежать из дома, прицепился к задней оси 18-колесной фуры.

Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Беглеца обнаружили только через восемь часов, когда водитель машины приехал на место назначения. Все это время мальчик находился под кузовом, преодолев около тысячи километров.

Фото: scmp.com

Ребенок долго отказывался вылезать, а когда его вытащили из-под фуры, не хотел говорить с полицией. Копы начали искать родителей беглеца, отправив фотографии в СМИ. С полицией связался учитель ребенка, а позже мальчик назвал фамилию отца и его телефон.

Оказалось, что родители ребенка развелись. И пока отец зарабатывает деньги в городе, он живет с бабушкой в деревне.

Отметим, ранее дайвер угодил за решетку после "катания верхом" на акуле.

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