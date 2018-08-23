Бывший куратор "ДНР" и "ЛНР" может заняться в Кремле внутренней политикой

В кремлевском управлении по обеспечению деятельности Госсовета — одном из четырех, которые находятся в ведении первого замглавы администрации президента (АП) Сергея Кириенко, — может появиться новый заместитель руководителя.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника.

На эту должность рассматривается ранее работавший в Кремле Борис Рапопорт. В настоящее время он проходит необходимую в таких случаях проверку, уточнил один из собеседников РБК.

Двое знакомых Рапопорта характеризуют его как "чиновника широкого профиля" и "профессионального аппаратчика".

Вернуться на работу в Кремль Рапопорту предложил начальник управления по обеспечению деятельности Госсовета, один из ближайших соратников Кириенко, Александр Харичев.

В 2014 году Рапопорт пришел в Кремль, чтобы работать с Сурковым, который на тот момент занимал должность помощника президента, курирующего в том числе украинское направление. Рапопорт, по словам двух источников РБК, работавших с чиновником, был одним из кураторов так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также проекта "Новороссия".

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Напомним, Госдеп пообещал и дальше ужесточать санкции против РФ. Дипломатия США в отношении России будет подкрепляться опорой на беспрецедентную военную силу.