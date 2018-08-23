Deutsche Bank угрожает отказаться от сотрудничества с Россией

Это связано с программой предотвращения отмывание денег и финансирования терроризма

Подразделение Deutsche Bank в Лондоне прислало правительству России письмо с предупреждением. В нем говорится о возможном разрыве деловых отношений из-за недостаточной клиентской информации.

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на текст письма.

В документе говорится, что банк анализирует услуги, которые предоставляются российскому правительству, в рамках программы Know Your Customer (KYC, "Знай своего клиента"). Программа подразумевает получение сведений о клиентах с целью предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма.

Согласно политике банка, информация о клиентах должна периодически обновляться. Отмечается, что Deutsche Bank запросил у российского правительства дополнительные документы и попросил дать обратную связь в течение 30 дней. Невыполнение требований может привести к тому, что банк разорвет деловые отношения с кабмином России.

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Еще в 2015 году разгорелся скандал с отмыванием денег российскими клиентами Deutsche Bank.

Банк выявил подозрительные сделки на общую сумму $10 миллиардов, включая так называемые "зеркальные сделки" на $6 миллиардов, которые Deutsche Bank обнаружил ранее.

Тогда же агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писало, что несколько человек из близкого окружения президента России Владимира Путина могли извлечь выгоду из торговых сделок крупнейшего банка Германии – Deutsche Bank AG, которые привлекли внимание​ американских прокуроров.