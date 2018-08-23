В отношении Кевина Спейси расследуют еще одно дело о сексуальном насилии

На сей раз актера обвиняют в домогательствах к мужчине в 2016 году

Прокуратура Лос-Анджелеса расследует новое дело против голливудского актера Кевина Спейси. Его обвиняют в нападении на мужчину в Малибу в октябре 2016 года.

Об этом сообщает The Los Angeles Times.

"Дело о сексуальном насилии находится на стадии рассмотрения", - заявил представитель прокурора Грег Рислинг.

В офисе шерифа округа Лос-Анджелес сообщили, что расследование началось в мае 2018 года.

Напомним, более 30 мужчин обвинили Кевина Спейси в домогательствах и насилии. Первым, кто публично выступил с обвинениями, стал актер Энтони Рэпп. Он заявлял, что Спейси добивался его в 1986 году, когда ему было 14 лет.

Позже Кевина Спейси обвинили еще и в расистских оскорблениях на съемках сериала "Карточный домик".