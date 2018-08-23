Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиПолитикаЭкономикаМирУкраина
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологии и наукаАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » В отношении Кевина Спейси расследуют еще одно дело о сексуальном насилии

В отношении Кевина Спейси расследуют еще одно дело о сексуальном насилии

В отношении Кевина Спейси расследуют еще одно дело о сексуальном насилии
Фото: The Kiev Times

На сей раз актера обвиняют в домогательствах к мужчине в 2016 году

23.08.18 144
000

Прокуратура Лос-Анджелеса расследует новое дело против голливудского актера Кевина Спейси. Его обвиняют в нападении на мужчину в Малибу в октябре 2016 года.

Об этом сообщает The Los Angeles Times.

"Дело о сексуальном насилии находится на стадии рассмотрения", - заявил представитель прокурора Грег Рислинг.

В офисе шерифа округа Лос-Анджелес сообщили, что расследование началось в мае 2018 года. 

Напомним, более 30 мужчин обвинили Кевина Спейси в домогательствах и насилии. Первым, кто публично выступил с обвинениями, стал актер Энтони Рэпп. Он заявлял, что Спейси добивался его в 1986 году, когда ему было 14 лет. 

Позже Кевина Спейси обвинили еще и в расистских оскорблениях на съемках сериала "Карточный домик". 

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Жертва Вайнштейна сама стала фигуранткой секс-скандалаПоследний фильм с Кевином Спейси провалился в прокатеДело в отношении спецпредставителя МИД РФ о домогательствах передали в прокуратуру
Топ-10
  1. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 15673
  2. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 18708
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 53004
  4. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 19418
  5. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 13027
  6. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 13949
  7. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 24244
  8. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13568
  9. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 32327
  10. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 17592
  1. РФ накануне новых санкций скупила рекордных 26 тонн золота 12936 / 15014
  2. Учёные показали, как выглядела женщина, жившая 14 000 лет назад 12891 / 14312
  3. В Киеве второй раз за год расцвели каштаны 2375 / 2652
  4. Дайвер угодил за решетку после "катания верхом" на акуле 2151 / 2439
  5. Автобус, ехавший в Затоку, перевернулся в Молдове 1566 / 1656
  6. Самый прочный ледник Арктики начал таять 1432 / 1648
  7. В России сняли на видео посадку горящего пассажирского самолета 1089 / 1216
  8. В Венесуэле из-за землетрясения накренился небоскреб 954 / 1092
  9. Парламентські вибори 2019: політична корупція чи боротьба ідеологій 891 / 1003
  10. РФ хочет поднять со дна Баренцева моря ракету с ядерной установкой, - разведка США 826 / 912
  1. РФ накануне новых санкций скупила рекордных 26 тонн золота 37 / 15014
  2. Учёные показали, как выглядела женщина, жившая 14 000 лет назад 10 / 14312
  3. В Киеве второй раз за год расцвели каштаны 8 / 2652
  4. Родные декорации. Почему международные бренды все чаще снимают рекламу в Украине 6 / 1548
  5. Парламентські вибори 2019: політична корупція чи боротьба ідеологій 6 / 1003
  6. Мнимая угроза. С какими мифами о раке пора попрощаться 6 / 1027
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 5 / 53004
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.