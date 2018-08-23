В Мадриде откроют первый в мире дом престарелых для ЛГБТ

В Испании насчитывается 160 тысяч геев старше 65 лет

В Испании к концу 2018 года планируют открыть первый в мире дом престарелых для представителей ЛГБТ-сообщеста. Об этом сообщает The Local.

Дом престарелых разместится на юге Мадрида. Он будет финансироваться из регионального бюджета.

В доме будут жить 66 человек, и еще 30 смогут пребывать там в дневное время.

Согласно статистике, которую приводит издание, в Испании живет около 160 тысяч человек старше 65 лет, которые причисляют себя к ЛГБТ. По словам активистов, несмотря на хорошую ситуацию с правами человека в стране, пожилые гомосексуалы до сих пор подвергаются дискриминации в домах престарелых.

Напомним, в Ереване представители ЛГБТ-сообщества ворвались в центральное отделение полиции и нанесли травмы двум стражам порядка. Как оказалось, они пытались добраться до задержанного, нападавшего на членов сообщества.