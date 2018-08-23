В пригороде Парижа мужчина с криком "Аллах акбар" зарезал свою мать и сестру

В четверг, 23 августа, в городе Трапп возле Парижа мужчина зарезал ножом свою мать и сестру и ранил прохожего. Об этом сообщает Le Parisien.

был нейтрализован полицией в четверг утром в Траппсе (Ивелин) после нападения нескольких людей ножами. Двое из жертв, сестра и мать обидчика, погибли. Прохожий был ранен. Нападавший был убит полицией.

Источники в полиции сообщили изданию, что 35-летний Камель С., вооруженный несколькими ножами, сегодня утром напал на свою сестру, а также ранил прохожего. Прибывшим на вызов полицейским мужчина с криками "Аллах Акбар" начал угрожать. В результате они вынуждены были открыть огонь на поражения. От полученных травм нападавший скончался. Войдя в дом, правоохранители обнаружили тело его матери.

Мужчина находился в поле зрения правоохранителей с 2016 года в связи с публичными восхвалениями террористических актов, а ИГИЛ уже взяла ответственность за нападение.

В тоже время в полиции пока не готовы сказать, что мотивы нападавшего были связаны с терроризмом, допускают, что причиной резни стала семейная сора.

Местные жители также сообщили, что нападавший некоторое время лечился в психиатрической больнице.

Напомним, в Польше возле Познани трое мужчин напали на пару украинцев. Помощь нашим соотечественникам оказали пожарники.