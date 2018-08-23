Узбекским телеканалам запретили упоминать имя экс-президента Каримова

Редакторов всех телеканалов в составе Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК) в августе 2018 года предупредили, чтобы имя покойного президента Ислама Каримова отныне вообще не должно упоминаться в эфире.

Об этом сообщает узбекская служба Радио Свобода.

Один из ведущих рассказал, что приказ не упоминать имя Каримова во всех передачах поступил от государственного советника президента Хайриддина Султанова:

"Руководство сказало нам: "Если имя Каримова прозвучит в эфире, вы лишитесь головы. Это приказ госсоветника Султанова", – передал он слова руководителя его подразделения.

Главный редактор другого узбекистанского телеканала подтвердил это указание: "Не упоминать в эфире имя Ислама Каримова – это было не рекомендацией, а требованием", – сказал он. Но, словам редактора, "старое поколение интеллигенции часто вспоминает Каримова", поэтому на телеканале "приняли меры" и не будут допускать к эфиру "лиц из данной категории риска".

Он признался, что сотрудникам телеканала еще с начала года рекомендовали меньше упоминать имя Каримова и больше говорить про Шавката Мирзиеева, который стал президентом в сентябре 2016 года.

Напомним, Ислам Каримов-младший попросил политического убежища в Великобритании.