Мексиканские фермеры обвиняют Volkswagen в засухе

В мексиканском штате Пуэбла, где находится крупнейший завод Volkswagen за пределами Германии, фермеры обвиняют концерн в отсутствии дождей.

Об этом сообщает AFP.

Завод выпускает более 450 тысяч автомобилей в год. Чтобы защитить от повреждений новые машины на открытых стоянках, в июне 2018 года на заводе стали использовать специальные пушки для борьбы с градом. Это установки, которые с помощью звуковых волн разрушают структуру градовых облаков.

В мае должен был начаться сезон дождей, но из-за установок немецкого автоконцерна "небо очищается, и дождь просто не идет", сказал AFP лидер протестующих фермеров Херардо Перес.

Фермеры заявили, что из-за засухи у них погиб урожай на двух тысячах гектарах земли и в качестве компенсации потребовали от Volkswagen 70 миллионов песо (около четырех миллионов долларов).

Как пишет мексиканское издание FayerWayer, автопроизводитель отказался платить, заявив, что имеет разрешение властей на использование противоградовых пушек на заводе. Однако издание обвиняет компанию в нарушении договоренностей: по его данным, установки работают в течение трех часов каждый день, хотя разрешение дано лишь на два часа в год.

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