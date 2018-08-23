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Главная » Мир » Через 8 лет после катастрофы Россия разрешила Польше осмотреть обломки самолета Качиньского
Через 8 лет после катастрофы Россия разрешила Польше осмотреть обломки самолета Качиньского
Последствия авиакатастрофы под Смоленском / Фото: segodnya.ua

Через 8 лет после катастрофы Россия разрешила Польше осмотреть обломки самолета Качиньского

Осмотр проведут в сентябре

23.08.18 294
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Следственный комитет России удовлетворил запрос компетентных органов Польши и разрешил осмотреть обломки самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского, разбившегося в 2010 году под Смоленском.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Агрегаты, подузлы и конструктивные элементы самолета осмотрят с 3 по 7 сентября. 

"Осмотр будет производиться опытными следователями центрального аппарата ведомства с участием сотрудников Главного управления криминалистики с применением всей необходимой для фиксации его хода и результатов криминалистической техники", - говорится в сообщении.

Ранее Фокус сообщал, что в Польше назвали официальную причину Смоленской катастрофы. Пассажиры были убиты взрывом в центроплане перед столкновением с землей.

Напомним, 10 апреля 2010 года возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. В катастрофе погибло 96 человек.

Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления. 10 января польская правительственная подкомиссия, которая повторно расследует обстоятельства авиакатастрофы президентского авиалайнера под Смоленском, вновь заявила о том, что на борту самолета произошел взрыв.

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