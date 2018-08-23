Сурков и Волкер готовят очередные переговоры по Донбассу

Это будет пятая встреча в рамках формата Волкер – Сурков

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что спецпредставитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков могут снова встретиться в обозримом будущем. Об этом сообщает ТАСС.

"Наши контакты с США ведутся по многим вопросам, в том числе по Сирии и Украине. По Украине идет диалог в рамках формата Волкер - Сурков. Они обмениваются оценками ситуации и планируют новую встречу в обозримом будущем", - сказал Лавров.

Ранее в СМИ появилась информация, что переговоры между Сурковым и Волкером якобы исчерпали себя и их формат может быть изменен.

Всего состоялось четыре встречи Владислава Суркова и Курта Волкера. Как ранее заявлял Сурков, в ходе последней встречи, Вашингтон представил план развертывания миссии ООН на востоке Украины. Москва, в свою очередь, настаивала на увязке этого процесса с выполнением политической части минских соглашений парламентом Украины.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Кремль не заинтересован в прекращении конфликта на Донбассе.