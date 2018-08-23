После военного парада к 75-летию Курской битвы танк Т-34 завалился на бок при погрузке на трал.
Об этом сообщает Коммерсант.
"Около 12:10 в городе Курск после завершения парада при погрузке на трал танк Т-34 съехал с платформы и перевернулся. Механик-водитель танка не пострадал",— говорится в сообщении.
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Бронемашину уже подняли и увезли к месту дислокации.
Всего в параде участвовало более 1,5 тыс. военных и 78 единиц техники. Т-34 прошел во главе парада.
Отметим, сражение на Курской дуге проходило с 5 июля по 23 августа 1943 года.
Напомним, ехавший на репетицию парада танк заглох в центре Киева.