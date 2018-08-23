Жертв и разрушений нет

После военного парада к 75-летию Курской битвы танк Т-34 завалился на бок при погрузке на трал.

Об этом сообщает Коммерсант.

"Около 12​​​:10 в городе Курск после завершения парада при погрузке на трал танк Т-34 съехал с платформы и перевернулся. Механик-водитель танка не пострадал",— говорится в сообщении.

Бронемашину уже подняли и увезли к месту дислокации.

Всего в параде участвовало более 1,5 тыс. военных и 78 единиц техники. Т-34 прошел во главе парада.

Отметим, сражение на Курской дуге проходило с 5 июля по 23 августа 1943 года.

Напомним, ехавший на репетицию парада танк заглох в центре Киева.