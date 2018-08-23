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Тайны Манафорта

Для признания вины Манафорта по всем пунктам не хватило голоса одного присяжного

Для признания вины Манафорта по всем пунктам не хватило голоса одного присяжного
Пол Манафорт / Фото: nbcnews.com

Четыре дня обсуждения были очень эмоциональными

23.08.18 64
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Пола Дункан, одна из присяжных, которая участвовала в судебном процессе над Полом Манафортом заявила, что один присяжный был против того, чтобы признать вину политтехнолога по всем 18 пунктам обвинения. Об этом она рассказала в интервью Fox News.

"Мы все снова и снова пытались убедить ее взглянуть на документы", - рассказала Дункан о коллеге, голоса которой не хватило для консенсуса присяжных.

52-летняя Дункан описала себя как решительный сторонник президента Дональда Трампа, но отметила, что четыре полных коробки доказательств убедили ее в вине Манафорта.

"Я хотела, чтобы он был невиновен, я действительно хотела, чтобы он был невиновен, но он им не был. Это часть обязанностей присяжного заседателя, мы должны проявлять должную осмотрительность и внимательно рассматривать доказательства и выносить осознанное и разумное решение, что я и сделала", - сказала Дункан.

При этом она раскритиковала прокуроров за попытку связать дело о финансовых махинациях Манафорта с российским следом в америкаскних выборах.

Дункан сообщила, что во время четырех дней обсуждения то и дело вспыхивали споры между присяжными, хотя они никогда не обсуждали прямую связь Манафорта с Трампом.

"Это была очень эмоционально заряженная комната присяжных - были слезы", - сказала Дункан.

Напомним, 31 июля начался судебный процесс над бывшим руководителем предвыборного штаба Трампа и политтехнологом Виктора Януковича Полом Манафортом. Прокуроры попытается доказать в суде, что Манафорт скрыл от американской налоговой службы более 30 миллионов долларов, полученных за оказанные Януковичу услуги. 

Суд присяжных признал политтехнолога виновным по 8 из 18 пунктов.

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