Госдеп потроллил Россию названием новой должности

Государственный департамент США создал новую должность по России и назвал ее именем новейшего российского ракетного комплекса. Об этом сообщает CNBC.

В начел года президент РФ Владимир Путин во время обращении к нации заявил о создании межконтинентальной ракеты "Сармат", которая сможет успешно преодолеть американскую систему ПРО.

В этот вторник Госдеп объявил о создании новой должности - старшего советника по вопросам злонамеренной деятельности РФ и тенденциям. На английском должность звучит как senior advisor for Russian malign activities and trends, или SARMAT.

В среду на слушаниях комитета Сената по международным отношениям помощник госсекретаря США Весс Митчелл сообщил, что такое название должности не было выбрано случайно.

"Троллинг – последний удар в конфликте США и России, поскольку две страны продолжают участвовать в необычном, особенно для ХХІ века, противостоянии", - пишет издание.

Напомним, по данным The Wall Street Journal, в США практически готов законопроект относительно введения санкций, которые могут воспрепятствовать завершению строительства трубопровода "Северный поток - 2" путем ввода ограничений против компаний, вовлеченных в его строительство.