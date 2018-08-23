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Главная » Мир » Мой импичмент вызвал бы обвал экономики США, - Трамп

Мой импичмент вызвал бы обвал экономики США, - Трамп

Мой импичмент вызвал бы обвал экономики США, - Трамп
Дональд Трамп / Фото: slate.com

Американский лидер считает, что проделал великолепную работу

23.08.18 132
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Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы ему объявили импичмент,  это привело бы к кризису американской экономики, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на программу Fox & Friends.   

"Я вам скажу, что если мне когда-нибудь объявят импичмент, то я думаю, что рынок обрушится", - сказал американский лидер.

"Я думаю, что в таком случае все бы очень обеднели", - добавил он.

Кроме того, президент США сказал, что не может понять, как можно объявить ему импичмент человеку, если он прекрасно справляется со своей работой.

 "Вообще я не знаю, как можно объявить импичмент кому-то, кто проделал великолепную работу", - подчеркнул он.

Дебаты о возможности объявления импичмента Трампу активизировались после того, как его бывший адвокат Майкл Коэн признал себя виновным в преступлениях, связанных с неуплатой налогов и нарушением финансовой дисциплины.

Ранее  Коэн также признался, что платил двум женщинам, которые якобы имели интимные связи с Трампом, чтобы они не разглашали эту информацию. По словам Коэна, это делалось по указанию Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что сам "президент не делал ничего противоправного, против него нет обвинений, нет сговора".

Напомним, президент США Дональд Трамп резко раскритиковал своего бывшего личного адвоката Майкла Коэна после того, как он пошел на сделку с прокурорами и признал себя виновным.

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