Россия пообещала адекватно ответить на американские санкции

По словам Марии Захаровой, МИД РФ не комментирует рабочие процессы выработки этих решений

Москва даст адекватный ответ в случае введения Соединенными Штатами новых санкций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Если говорить гипотетически относительно введения санкций новых, еще одних, обновленных, скорректированных и так далее... мы даем адекватный на них ответ", - сказала Захарова журналистам на брифинге.

Она отметила, что МИД "не комментирует рабочие процессы выработки этих решений".

"Мы подчеркиваем, что это не наш выбор, не те решения, которые Россия принимает в ответ", - подчеркнула Захарова.

Отметим, Госдепартамент США в начале августа объявил о намерении ввести два блока санкций: первый - в конце 22 августа, второй - в ноябре.

Напомним, Путин назвал американские санкции бессмысленными.