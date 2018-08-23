Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиПолитикаЭкономикаМирУкраина
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологии и наукаАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Россия пообещала адекватно ответить на американские санкции
Антироссийские санкции США

Россия пообещала адекватно ответить на американские санкции

Россия пообещала адекватно ответить на американские санкции
Фото: Sputnik Молдова

По словам Марии Захаровой, МИД РФ не комментирует рабочие процессы выработки этих решений

23.08.18 246
000

Москва даст адекватный ответ в случае введения Соединенными Штатами новых санкций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Об этом сообщает Интерфакс

"Если говорить гипотетически относительно введения санкций новых, еще одних, обновленных, скорректированных и так далее... мы даем адекватный на них ответ", - сказала Захарова журналистам на брифинге.

Она отметила, что МИД "не комментирует рабочие процессы выработки этих решений".

"Мы подчеркиваем, что это не наш выбор, не те решения, которые Россия принимает в ответ", - подчеркнула Захарова.

Отметим, Госдепартамент США в начале августа объявил о намерении ввести два блока санкций: первый - в конце 22 августа, второй - в ноябре.

Напомним, Путин назвал американские санкции бессмысленными.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Центробанк России остановил до конца сентября покупку валютыГосдеп потроллил Россию названием новой должностиДля признания вины Манафорта по всем пунктам не хватило голоса одного присяжного
Топ-10
  1. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 16152
  2. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 19036
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 53366
  4. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 19549
  5. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 13106
  6. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 14027
  7. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 24400
  8. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13594
  9. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 32578
  10. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 17754
  1. РФ накануне новых санкций скупила рекордных 26 тонн золота 13595 / 15355
  2. Учёные показали, как выглядела женщина, жившая 14 000 лет назад 13408 / 14777
  3. В Киеве второй раз за год расцвели каштаны 2387 / 2659
  4. Дайвер угодил за решетку после "катания верхом" на акуле 2195 / 2457
  5. СБУ обнаружила "крота" в своих рядах 1872 / 2188
  6. Автобус, ехавший в Затоку, перевернулся в Молдове 1608 / 1682
  7. Самый прочный ледник Арктики начал таять 1440 / 1656
  8. Мнимая угроза. С какими мифами о раке пора попрощаться 1120 / 1664
  9. В России сняли на видео посадку горящего пассажирского самолета 1098 / 1220
  10. Отложенная война. Несколько мыслей о Независимости Украины 1076 / 1647
  1. РФ накануне новых санкций скупила рекордных 26 тонн золота 37 / 15355
  2. Отложенная война. Несколько мыслей о Независимости Украины 18 / 1647
  3. Учёные показали, как выглядела женщина, жившая 14 000 лет назад 10 / 14777
  4. Родные декорации. Почему международные бренды все чаще снимают рекламу в Украине 9 / 1619
  5. В Киеве второй раз за год расцвели каштаны 8 / 2659
  6. Парламентські вибори 2019: політична корупція чи боротьба ідеологій 7 / 1015
  7. Мнимая угроза. С какими мифами о раке пора попрощаться 7 / 1664
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.