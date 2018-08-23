Завершилась пятичасовая встреча Болтона и Патрушева

В Женеве завершилась встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, которая длилась более пяти часов. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.

Переговоры прошли в закрытом формате. Пресса не была допущена даже на открывающие встречу приветственные слова.

По информации агентства, главными темами встречи стали возобновление двустороннего диалога между РФ и США на фоне американских санкций, урегулирование ситуации в Сирии и Украине.

Ожидается, что в ближайшее время Болтон проведет пресс-конференцию в американской миссии. С отдельным заявлением на другой площадке выступит Патрушев.

Совместного заявления и выхода к прессе не планируется.

Напомним, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон примет участие в церемонии проведения военного парада в Киеве по случаю Дня независимости Украины, а также проведет ряд встреч с высшим руководством страны.