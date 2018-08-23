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Фото В Таллине открыли мемориал жертвам коммунистического режима

<span class="label red">Фото</span> В Таллине открыли мемориал жертвам коммунистического режима
Открытие мемориала жертвам коммунизма в Таллине/Фото: rus.err.ee

По разным подсчетам, более 75 тыс. жителей Эстонии разных национальностей пострадали от "красного" режима

23.08.18 15
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В столице Эстонии Таллине открыли мемориал памяти жертв коммунистического режима.

Об этом в четверг, 23 августа, сообщает ERR.

Отмечено, что на памятнике высечены имена более 22 тыс. эстонцев, погибших в результате действий советской власти.

Фото: rus.err.ee

Участие в церемонии открытия монумента приняли президент Эстонии Керсти Кальюлайд и министр юстиции Урмас Рейнсалу. Кроме того, на церемонию были приглашены более 500 человек, репрессированных в годы советской власти.

"По разным подсчетам, более 75 тыс. жителей Эстонии разных национальностей пострадали от "красного" режима. Мемориал на Маарьямяэ достаточно большой, и на нем более 22 тыс. имен жителей Эстонии, которые были убиты или умерли из-за нечеловеческих условий содержания в заключении или на поселении по воле советской власти", - рассказал глава пресс-службы Института исторической памяти Эстонии Сергей Метлев.

При этом он отметил, что за 27 лет независимости страны в Эстонии еще не было открыто ни одного крупного монумента жертвам советской власти.

Фото: rus.err.ee

Мемориал в районе Маарьямяэ состоит из двух частей. Первая из них, носящая название Путь, представляет собой две стены, на которых выбиты имена погибших в результате репрессий эстонцев. Проходящие вдоль них посетители попадают в часть мемориала под названием Домашний сад, где высажены фруктовые деревья.

На строительство мемориала потрачено около €6 млн. Его открытие было приурочено к общеевропейскому Дню памяти жертв тоталитарных режимов (23 августа).

Работы по возведению мемориала начались в декабре прошлого года.

Отметим, ранее экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что у России нет шансов при нападении на Эстонию. По его словам, военной угрозы со стороны России для Эстонии не существует. И это стало преимуществом членства его страны в НАТО.

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