Британцы, проживающие в ЕС, могут лишиться доступа к счетам после Brexit

Официальный выход Британии из ЕС запланирован на март 2019 года

Граждане Великобритании, проживающие в странах ЕС, могут лишиться доступа к своим банковским счетам в Объединенном Королевстве, в случае если Brexit состоится без заключения специального соглашения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ по прогнозам британского правительства.

"Британия является важным центром для инвестиционных банков в Европе. В случае отсутствия соответствующего регулирующего соглашения после выхода Лондона из ЕС европейские клиенты больше не смогут пользоваться услугами банков, расположенных на территории Объединенного Королевства. А британцы, проживающие в ЕС, могут лишиться доступа к своим счетам", - говорится в документе.

Более миллиона британцев, находящихся за рубежом, могут таким образом перестать получать любые выплаты из Британии, включая зарплаты и пенсии.

Официальный выход Британии из ЕС запланирован на март 2019 года. К этому времени Лондон и Брюссель должны заключить новое соглашение, которое урегулирует вопрос их дальнейших отношений, прежде всего экономических.

Напомним, новый глава МИД Великобритании Джереми Хант после переговоров с германским коллегой Хайко Маасом заявил о существовании риска выхода Великобритании из ЕС без подписания соглашения о будущих отношениях между ними.