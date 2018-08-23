Россия и США договорились продолжать диалог по Украине

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон в ходе переговоров в Женеве договорились продолжить диалог по вопросу Украины. Об этом сообщает Facenews со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что по итогам встречи Болтон заявил, что они обсудили все аспекты двусторонних отношений между странами, включая вопросы контроля над вооружениями. Он отметил, что между Россией и США сохраняются разногласия, однако на переговорах с Патрушевым был достигнут прогресс.

В свою очередь Патрушев рассказал, что встреча с Болтоном прошла конструктивно. Он отметил, что в рамках переговоров были затронуты темы Сирии, Ирана, Афганистана и Украины, в частности по вопросу Украины была достигнута договоренность продолжать диалог.

Напомним, сегодня в Женеве состоялась встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, которая проходила в закрытом режиме и длилась более пяти часов.