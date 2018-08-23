Болтон предупредил Россию о последствиях, если та вмешается в выборы в Конгресс

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон предупредил о последствиях, если РФ решит вмешаться в выборы в Конгресс, намеченные на ноябрь 2018 года. Об этом он заявил в четверг на брифинге в Женеве после встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, сообщает агентство Reuters.

"Я дал понять, что мы не будем терпеть вмешательства (в выборы) в 2018 году, и мы были готовы принять необходимые меры для предотвращения этого", - сказал Болтон.

Он также сообщил, что поднял перед российским визави вопрос усиления экономических санкций по отношению к Ирану, однако не стал раскрывать детали.

"Наша цель состоит в том, чтобы добиться полного вывода иранских войск с территории Сирии Мы обговорили разные варианты, как мы могли бы это достичь", сказал Болтон.

Это была первая встреча главных представителей Вашингтона и Москвы со времени июльского американо-российского саммита в Хельсинки.

Напомним, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон в ходе переговоров в Женеве договорились продолжить диалог по вопросу Украины.