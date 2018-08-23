Госдеп назначил спецпредставителя по КНДР

Государственный секретарь США Майк Помпео назначил специальным представителем США в Северной Корее исполнительного директора компании Ford Motor Co Стивена Бигана, передает Reuters.

"Стив будет направлять политику США в отношении Северной Кореи и будет прилагать усилия для достижения цели президента Трампа по окончательной, полностью подтвержденной денуклеаризации Северной Кореи, как было согласовано с Ким Чен Ыном", - сказал Помпео.

По словам Помпео, на следующей неделе они вместе отправятся в КНДР, чтобы добиться "дальнейшего дипломатического прогресса". Это будет четвертая поездка Помпео в Северную Корею в этом году.

Напомним, после недавнего визита Помпео в КНДР, северокорейский МИД выразил недовольство, что США оказывают давление на Пхеньян, предъявляя ему односторонние требования.