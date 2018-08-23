В РФ 9-дневное отсутствие премьера Медведева объяснили спортивной травмой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий из-за полученной спортивной травмы.



Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства РФ в четверг, 23 августа.



"Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия", – сказали в пресс-службе.

Российские СМИ пишут, что Дмитрий Медведев не появлялся на публике уже девять дней и даже пропустил 22 августа заседание Совета безопасности РФ, которое провел президент Владимир Путин.



Директор департамента пресс-службы и информации правительства РФ Михаил Бубен заявил в комментарии порталу Политика сегодня, что Медведев "никуда не пропал" и находится в Москве. "Просто нет публичных мероприятий", – сказал он.



Судя по сообщениям на сайте правительства, Медведев действительно с 14 августа не появлялся на публике. В этот день он провел встречу с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым, и с тех пор деятельность премьер-министра ограничивается рассылкой официальных телеграмм и публикациями в Facebook.

Отметим, 10 августа премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что новые санкции США – это экономическая война.