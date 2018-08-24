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Главная » Мир » МИД РФ назвало новое воинское приветствие "Слава Украине" "дерзкой попыткой пропаганды"

МИД РФ назвало новое воинское приветствие "Слава Украине" "дерзкой попыткой пропаганды"

МИД РФ назвало новое воинское приветствие "Слава Украине" "дерзкой попыткой пропаганды"
Мария Захарова / Фото: tass.ru

Сам лозунг в российском ведомстве назвали "калькой с немецкого национал-социалистического приветствия"

24.08.18 46
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Новое украинское войсковое приветствие "Слава Украине - Героям Слава" в российском МИДе посчитали возмутительным.

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает пресс-служба ведомства.

"24 августа в Киеве в рамках военного парада, приуроченного к 27-й годовщине Дня Независимости Украины, будет использовано новое воинское приветствие "Слава Украине!  -  Героям слава!" ... Считаем, что это одна из самых дерзких попыток украинской государственной пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг, который у многих в Украине и за ее пределами ассоциируется с Украинской повстанческой армией (УПА), Бандерой и их преступлениями в годы Второй мировой войны",  -  заявила Захарова.

Сам лозунг Захарова назвала "калькой с немецкого национал-социалистического приветствия", а Украину обвинила в попытках "дистанцировать этот лозунг от неудобного происхождения и наполнить его новым позитивным содержанием".

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил разработать законопроект, которым заменят воинское приветствие советского образца на "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Планируется, что приветствие "Слава Украине!" станет официальным в Вооруженных силах и начнет употребляться на военных церемониях, начиная с парада на День независимости, 24 августа.

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