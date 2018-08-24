МИД РФ назвало новое воинское приветствие "Слава Украине" "дерзкой попыткой пропаганды"

Новое украинское войсковое приветствие "Слава Украине - Героям Слава" в российском МИДе посчитали возмутительным.
Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает пресс-служба ведомства.
"24 августа в Киеве в рамках военного парада, приуроченного к 27-й годовщине Дня Независимости Украины, будет использовано новое воинское приветствие "Слава Украине! - Героям слава!" ... Считаем, что это одна из самых дерзких попыток украинской государственной пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг, который у многих в Украине и за ее пределами ассоциируется с Украинской повстанческой армией (УПА), Бандерой и их преступлениями в годы Второй мировой войны", - заявила Захарова.
Сам лозунг Захарова назвала "калькой с немецкого национал-социалистического приветствия", а Украину обвинила в попытках "дистанцировать этот лозунг от неудобного происхождения и наполнить его новым позитивным содержанием".
Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил разработать законопроект, которым заменят воинское приветствие советского образца на "Слава Украине!" и "Героям слава!".
Планируется, что приветствие "Слава Украине!" станет официальным в Вооруженных силах и начнет употребляться на военных церемониях, начиная с парада на День независимости, 24 августа.