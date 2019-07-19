Премьер Косово Харадинай ушел в отставку и едет на суд в Гаагу как частное лицо

Международный суд обвиняет его в совершении военных преступлений

Глава правительство непризнанного многими странами ( втом числе и Украиной) Косово Рамуш Харадинай подал в отставку сегодня, в пятницу, 19 июля после того, как Международный суд в Гааге вызвал его в качестве подозреваемого в совершении военных преступлений.

Об этом сообщает РИА Новости

"Я получил вызов в суд как подозреваемого, мне предложили поехать туда в качестве премьер-министра или частного лица, и я выбрал второй вариант", - заявил он.

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Отметим, Харадинай в 2017 году во второй раз возглавил правительство Косово и стал премьер — министром этого государства. Бывший лидер вооруженных формирований косовских албанцев, влиятельный полевой командир. Обвинялся в совершении массовых убийств косовских сербов в ходе этнических чисток албанцами. 3 апреля 2008 года был полностью оправдан Гаагским трибуналом, однако 21 июля 2010 года оправдательный приговор был отменен. 29 ноября 2012 года Гаагский трибунал вновь оправдал Харадиная.

Как ранее сообщал Фокус:

В прошлом году Сербия пригрозила ввести войска в Косово.