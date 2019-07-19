Пострадавшим и родственникам жертв на пароме "Эстония" отказано в иске на 40 млн евро

Крушение судна произошло в ночь в 1994 году недалеко от финского острова Утэ. На борту находились 989 пассажиров и членов экипажа. 737 тел так и не были найдены

В пятницу, 19 июля, во Франции прошло судебное заседание по делу о крушении парома "Эстония".

Как сообщает "Интерфакс-Украина" суд города Нантер не удовлетворил иск спасшихся пассажиров и близких погибших к немецкому судостроительному заводу Meyer-Werft и французской сертификационной службе Bureau Veritas, выдавшей разрешение на эксплуатацию парома.

1116 истцов требовали от них около 40 миллионов евро компенсации.

В судебном решение говорится, что заявителям не удалось предоставить доказательства «серьезной ошибки, которую можно было бы вменить в вину компании Bureau Veritas и/или Meyer-Werft». Фрагмент текста приводит агентство France-Presse. Сообщается, что заключение представляет собой документ в 200 страниц. Один из адвокатов истцов Франсуа Ломбрэ отметил, что не исключено, что защитники попытаются обжаловать решение.

Крушение парома "Эстония" в Балтийском море произошло в ночь с 27 на 28 сентября 1994 года во время шторма недалеко от финского острова Утэ. Это крупнейшее кораблекрушение в мирное время: в нем погибли и пропали без вести 852 человека из 17 стран, главным образом — из Швеции и Эстонии. Судно совершало рейс из Таллина в Стокгольм и потонуло меньше, чем за полчаса. На его борту находились 989 пассажиров и членов экипажа. 737 тел так и не были найдены.

В 1997 году международная комиссия по расследованию причин крушения «Эстонии», в которую входили по три представителя Швеции, Эстонии и Финляндии, установила, что запорное устройство носового визора было дефектным, отчего при ударах волн вода начала поступать внутрь парома. Однако в результате также проведенного независимого расследования с точностью подтвердить этот факт не удалось.

После крушения более 800 человек — спасшиеся и близкие погибших — получили денежную компенсацию материального ущерба в размере около 130 миллионов евро от эстонской компании-судовладельца Estline. Однако потребовать компенсацию морального ущерба они не смогли. В 1996 году дело о крушении "Эстонии" поступило во французский суд, так как именно во Франции зарегистрирована сертификационная группа компаний Bureau Veritas, разрешившая эксплуатацию парома.

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