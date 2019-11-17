Трамп вступился за Байдена, которого обидели в КНДР: Он не "бешеная собака"

2019-11-17 21:24:00

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Американский лидер потребовал от руководства Северной Кореи выполнения достигнутых соглашений

Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывание официального информационного агентства КНДР KCNA, которое оскорбило экс-вице-президента Джо Байдена, назвав его "бешеным псом", которого необходимо "забить насмерть".

Об этом он написал в Twitter.

 "Вице-президент Джо Байден может быть сонным и очень медленным, но он не "бешеная собака". Он на самом деле несколько лучше этого, но я единственный, кто может завести вас туда, где вам следует быть. Вам надо действовать быстро, выполняйте соглашение. До встречи!",  – обратился Трамп к руководству Северной Кореи.

Это был не первый раз, когда КНДР осуждает Байдена. В мае северокорейские СМИ называли его "слабоумным" и "дураком с низким IQ" после того, как Байден назвал лидера страны Ким Чен Ына "диктатором" и "тираном".

Как ранее сообщал Фокус:

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