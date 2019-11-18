"Европа и Азия в большой опасности": глава разведки Ирака предупредил о возрождении ИГИЛ
2019-11-18 14:46:00
Оставшиеся лидеры террористов планируют массовые побеги для боевиков
Глава военной разведки Ирана Саад Мажар Аль-Аллак заявил, что высокопоставленные члены ИГИЛ сбежали в Турцию и готовят массовые побеги из тюрем для возрождения террористической организации. Об этом сообщил Аль-Аллак в интервью CNN.
По словам главы разведки, Ирак передал Турции досье на девятерых предполагаемых лидеров ИГИЛ. Лейтенант-генерал подчеркнул, что среди сбежавших, были и те, кто финансировал ИГИЛ, с доступом к "огромным суммам".
Также иракская разведка выяснила, что террористы готовят массовые побеги для членов организации по всей Сирии и Ираку.
"Необходимо предпринять огромнейшие международные усилия для решения этой проблемы. Сбежавшие преступники могут вернуться в свои страны, представляя большую опасность для Европы, Азии и северо-западной Африки", – заявил Аль-Аллак.
По предварительным оценкам, около 10 тыс. предполагаемых бойцов ИГИЛ, в том числе иностранные граждане, находятся под стражей у курдских Сирийских демократических сил на севере Сирии. Каждый из них был описан США, как "бомба замедленного действия", даже после ликвидации лидера ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.
Кроме этого, глава разведки рассказал, что бежавшие в Турцию высокопоставленные члены ИГИЛ являются "эмирами", которые не только финансируют структуру по всему миру, но и формируют новые ячейки.
"Они тайно пересекли сирийско-турецкую границу, заплатив огромную сумму денег контрабандистам. Те элементы, которые сейчас находятся в Турции, играют ключевую роль в вербовке боевиков и террористов", – подытожил Аль-Аллак.
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 октября СМИ сообщили, что в Сирии предположительно был убит главарь ИГИЛ.
- В воскресенье, 27 октября, президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации подтвердил, что в Сирии был ликвидирован главарь террористической группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.
- Террористическая организация "Исламское государство" выбрала нового лидера после уничтожения Абу Бакра аль-Багдади.
- Позже Трамп сообщил, что американские военные уничтожили и преемника террориста №1 в ИГИЛ. Президент США сообщил, что боевик, пришедший на смену Абу Бакру аль-Багдади, также был уничтожен.
- В это же время, Турция начала высылать задержанных иностранных боевиков ИГИЛ в страны, откуда они родом. Первым был выслан боевик из США.