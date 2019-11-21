В Киеве знали о проблемах с военной помощью еще в июле, − Пентагон

Ранее Трамп говорил, что Зеленский и Пристайко ничего не знали о задержке военной помощи

Заместитель помощника министра обороны США Лора Купер на слушаниях по импичменту в Конгрессе заявила, что в Киеве выражали обеспокоенность из-за заморозки американской военной помощи еще в июле.

Об этом сообщает CNN.

По ее словам, с момента ее показаний в закрытом формате она узнала о новых подробностях от своих сотрудников в Пентагоне.

"Сотрудники моего аппарата показали мне два рассекреченных электронных письма, которые они получили от Госдепа. Одно из них было получено 25 июля в 14.31, в нем говорилось, что посольство Украины и комитет по международным делам Палаты представителей спрашивают о помощи. Второе письмо было получено 25 июля в 16.25, в нем говорилось, что на Капитолийском холме знают кое-что о ситуации с предоставлением помощи, и об этом также знает посольство Украины", − сообщила Купер.

По ее словам, один из ее сотрудников получил вопрос от контактного лица посольства Украины, спрашивающего, что происходит с помощью в области безопасности.

Издание пишет, что ранее республиканцы говорили, что власти Украины не знали о решении приостановить выделение военной помощи Киеву до конца августа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Вадим Пристайко даже не знали о задержке военной помощи США.

Как ранее сообщал Фокус:

Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.

На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.

Советник по нацбезопасности президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен заявил, что американская сторона не может обещать вечную военную помощь Украине.